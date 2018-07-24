مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل عقيد طيار في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

وأفاد المصدر بأنه تقرر إلغاء مشاركة الطيار الآخر في الغارة على مواقع داعش في المنطقة في آخر لحظة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.
وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، "وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية".
مشيرا إلى أن الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أقصى جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.
وأضاف: "إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوبي سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم".
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