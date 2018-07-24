الحكومة العراقية تصوت على انضمام العراق إلى ثلاث اتفاقيات دولية

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، اليوم، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء العراقي صوت، اليوم، على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية"، لافتا إلى أن "انضمام العراق لهذه الاتفاقية مهم جدا لجلب الشركات الاستثمارية والمستثمرين إلى البلد، وتوفير الحماية لهم".
ويتحتم على الحكومة العراقية إرسال القوانين الثلاثة إلى البرلمان العراقي الجديد (لم يتشكل بعد)، من أجل إقرارها.
كما أعلن العبادي خلال مؤتمره الصحفي زوال خطر انهيار سد الموصل، حيث أكد أن "مجلس الوزراء صوت اليوم على تمويل الدفعة الأولى من ملحق العقد المتعلق بتحشية سد الموصل، وخلال السنتين الماضيتين تم إزالة أي خطر يتعلق بسد الموصل".
وبشأن التظاهرات التي يشهدها العراق في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بإنهاء البطالة، وتوفير الخدمات، ومكافحة الفساد، بين العبادي أن "مجلس الوزراء أقر اليوم تشكيل لجنة عليا بعضوية ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في عموم المحافظات، ولجنة عليا أخرى للإعمار والخدمات في المحافظات، برئاستي لمتابعة القرارات التي تم اتخاذها من أجل تلبية مطالب المتظاهرين ".
فيما أشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 100 مندس في التظاهرات، وأنه من خلال المعلومات، توصلنا إلى الجهة التي دفعت بهؤلاء المندسين، ولكن للضرورة الأمنية، لم نفصح عنها".
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