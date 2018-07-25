تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية في تونس

تونس — سبوتنيك. ويخلف الفوراتي، في هذا المنصب، وزير الداخلية السابق لطفي براهم والذي أقيل في السادس حزيران/يونيو الماضي، ومنذ إقالة البراهم، شغل المنصب بالنيابة وزير العدل غازي الجريبي.

ويعد وزير الداخلية التونسي الجديد هشام الفوراتي أحد أبرز الكوادر في وزارة الداخلية، وشغل منصب مدير ديوان بالوزارة منذ فترة وزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب، كما شغل منصب والي لولاية المنستير 140كيلو متر جنوبي العاصمة التونسية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن عن تعيينه وزيرا للداخلية بات وشيكا، وأكد أن التركيز على الاستقرار الأمني وإنجاح الموسم السياحي يستدعي الإسراع في نعيين وزير جديد للداخلية مستقل ويملك الكفاءة اللازمة لإدارة الملف الأمني، ومن المنتظر أن تعقد في وقت لاحق جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للوزير الجديد.