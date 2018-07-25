وفد روسي يصل إلى بيروت لبحث قضية اللاجئين السوريين

أعلنت السفارة الروسية في بيروت، اليوم الأربعاء 25 تموز/يوليو، عن لقاء مرتقب يوم 26 تموز/يوليو لوفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في العاصمة اللبنانية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "وفد وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين موجود بالفعل في سوريا، ولاحقا سيجري المزيد من الاتصالات مع القيادة الأردنية، وسيعقد مباحثات في بيروت يوم 26 من الشهر الجاري مع الرئيس ورئيس الوزراء".



© Sputnik . Zahraa al-Amir بالفيديو والصور...ما أسباب رفض النازحين السوريين في لبنان العودة إلى سوريا

ووفقا للسفارة، سيتم بحث القضايا المتعلقة بالوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى الوطن.

وصرحت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين علا بطرس، لوكالة "سبوتنيك" يوم السبت الماضي، أن قيادة لبنان تؤيد القرار الروسي بإنشاء مركز خاص لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، واصفة إياه بـ"الإجراء العملي المتكامل" لتأمين العودة الآمنة.

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية.