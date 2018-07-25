مقتل الأخ الأكبر لأحد أشهر قادة "داعش" في سوريا

قتل، تماز باتيراسفيلي، الأخ الأكبر لأحد أشهر قادة "داعش"، أبو عمر الشيشاني (طرخان باتيراسفيلي)، في سوريا، وفق قناة " rustavi2".

© AP Photo / militant social media account وكالة أنباء موالية لتنظيم "داعش" تؤكد مقتل أبو عمر الشيشاني

وأضافت القناة أن المعلومات حول مقتل تماز، تم تأكيدها من قبل أحد أقاربه الذي يعيش في بانكيسي.

ووفقا للسكان المحليين في المدينة، فإن تماز باتيراسفيلي قد سافر إلى سوريا في 2013 مع زوجته و4 أطفال. ووفقا للمعلومات الأولية، عائلته لم تصب بأذى.

ويشار إلى أن أبو عمر الشيشاني كان قد قتل في العراق عام 2016.