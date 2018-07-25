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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    بريطانيا: طائراتنا توفر أمن قطر ودعمها في هذه المواجهة

    © AFP 2018 / STRINGER
    العالم العربي
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    قال وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون إن قطر صديق قوي ومهم لبلاده، وذلك تزامنا مع زياردة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة المتحدة.

    وقال الوزير البريطاني، بحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية، على تويتر اليوم الأربعاء، إن "قطر صديق قوي وهام لبريطانيا، وهي البلد الوحيد الذي لدينا معه سرب مشترك"، مؤكدا أن "هذا يتطلب قدرا من الثقة النابعة من تاريخ مشترك ومن التزامنا بمستقبل مشترك. وطائرات تايفون ستعزز مهام الجيش القطري بمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، ودعم استقرار المنطقة، وتوفير الأمن في قطر".

    وأشارت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أن الأمير تميم تسلم ميداليته من أكاديمية ساندهيرست، حيث يتصادف ذلك مع مرور 20 عاما منذ تخرج سموه من هذه الأكاديمية. وقد احتفت المراسم بالروابط التاريخية والمستمرة بين أكاديميتي التدريب العسكري البريطانية والقطرية

    وعقد أمير قطر اجتماعا مع وزير الدفاع بالمملكة المتحدة وكبار المسؤولين العسكريين، بمبنى حرس الخيالة الملكي بمدينة لندن، أمس.

    وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع المشترك القائم بين البلدين، لا سيما مع انطلاق سرب الطيران المشترك للقوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية بالمملكة المتحدة، ودوره الحيوي والأساسي في حماية الأجواء المتبادلة.

    كما جرى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأزمة الخليجية وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة، حيث جدد الجانبان ضرورة حلها بالحوار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

    وقد أعرب الوزير البريطاني عن شكره للأمير على الدور المهم لدولة قطر في مكافحة الإرهاب من خلال قاعدة العديد الجوية.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن بلادها على قناعة واطمئنان بتجاوز مرحلة الحل العسكري للأزمة الخليجية.

    وردا على سؤال عما إذا كان خطر التهديد العسكري ما زال قائما من دول المقاطعة، قالت الخاطر، في مقابلة مع صحيفة الوطن القطرية: "الحمد لله، نحن على قناعة واطمئنان بأننا تجاوزنا هذه المرحلة، وأعتقد أن ما بقي من آثار لهذا الحصار صار يتمثل في الأثر على الأمن الإقليمي، والأثر الإنساني، ولا يوجد أي خوف من تهديد أمني".

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