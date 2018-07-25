ضابط سوري: مراسيم الرئيس الأسد حول العفو العام تعطي ضمانات الأمن الشامل

أعلن رئيس الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن أحمد حسن، اليوم الأربعاء، أن دمشق تقيم عاليا جهود روسيا لإعادة اللاجئين إلى الوطن.

موسكو — سبوتنيك. وقال اللواء حسن خلال جلسة مركز التنسيق لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية لإعادة اللاجئين إلى سوريا: "أود اغتنام هذه الفرصة للتوجه للآباء، والأخوة، والأخوات، جميع أحبائنا الذين يقيمون في الخارج، بدعوة العودة إلى سوريتنا، وطن الحب، الذي يوجد فيه مكان للجميع".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين إلى سوريا

وأشار المتحدث إلى أن كل من يعرقل عودة اللاجئين يظهرون معارضتهم للشعب السوري وتأييدهم للإرهاب. وشدد حسن على أن الدولة السورية، التي عاشت أكثر من 7 سنوات من الحرب، أكدت أنها قوية ومتماسكة، وتدعو جميع أبنائها للعودة.

وأوضح اللواء أن مراسيم الرئيس السوري بشار الأسد، حول العفو العام تعطي ضمانات الأمن الشامل للجميع.