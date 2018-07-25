موسكو: التلاميذ السوريون يعودون إلى وطنهم قبل بداية العام الدراسي

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا "العام الدراسي في سوريا كمثيله في روسيا، يبدأ في 1 سبتمبر/ أيلول. مهمتنا هي تأمين عودة التلاميذ السوريين قبل بدايته".
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل تنسيق العمليات بين وزارتي الدفاع والخارجية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)