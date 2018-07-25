موسكو: التلاميذ السوريون يعودون إلى وطنهم قبل بداية العام الدراسي

صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، بأن التلاميذ السوريين سيعودون إلى وطنهم قبل بدء العام الدراسي.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا "العام الدراسي في سوريا كمثيله في روسيا، يبدأ في 1 سبتمبر/ أيلول. مهمتنا هي تأمين عودة التلاميذ السوريين قبل بدايته".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل تنسيق العمليات بين وزارتي الدفاع والخارجية.