الدفاع الروسية: استخدام تجربة إعادة بناء الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية ممكن في سوريا

صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، بأن خبرة إعادة بناء الاتحاد السوفييتي بعد الحرب الوطنية العظمى 1941- 1945، يمكن استخدامها في سوريا.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية ترسل مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا

موسكو — سبوتنيك . وقال ميزينتسيف، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا: "في سياق حل المهام الحيوية للشعب السوري لإعادة بناء البلاد، ينبغي استخدام الخبرة التاريخية أيضاً. من الضروري استخدام خبرتنا في فترة ما بعد الحرب لإعادة إعمار البلاد، فضلا عن حلول مفيدة تم تطبيقها في البلدان الأخرى المتضررة من الحروب المحلية المعاصرة والصراعات المسلحة".

وتابع "وبناء على ذلك أطلب أن يتم إعداد المواد التحليلية المناسبة، لتقديمها إلى الجانب السوري وتقديم تقرير حول التنفيذ، يوم الجمعة".

ووفقا لميزينتسيف، فإن تجربة بلدنا في إعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، هي فريدة من نوعها، لأنه تم حل كم هائل من المسائل في مدة قصيرة جداً على أساس حماس وطني مرتفع لكامل الشعب، وحشد جميع الموارد وفي المقام الأول الصناعية والبشرية والروحية.

وأضاف ميزينتسيف: "لقد تم تقليص فترة إعادة بناء بلادنا، التي كانت تقدر في البداية بـ 15 عاما، عدة مرات. فبعد خمس سنوات، أصبحت البلاد ثاني أقوى اقتصاد في العالم".