"أنصار الله" يستهدفون زورقا حربيا للتحالف قبالة سواحل الحديدة

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تستغل معلومات استخباراتية دقيقة في عملية خطيرة

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن مصدر عسكري قوله إن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم استهدفوا زورقاً للتحالف يحمل ثلاثة أشخاص أمام سواحل مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجماعة قصف بارجة سعودية "الدمام" بصاروخ قبالة السواحل الغربية لليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.