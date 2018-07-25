طائرة دون طيار تستهدف منزلا جنوب غربي ليبيا

استهدفت طائرة من دون طيار مساء الأربعاء 25 تموز/يوليو، منزلا بصاروخين في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. ووفقا لصحيفة الوسط الليبية ، أكد مصدر أمني "مقتل شخص جراء غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار مساء الأربعاء، استهدفت منزلا بحي الشارب في أوباري جنوب غرب ليبيا من دون أن يحدد هويته أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الغارة"، مشيرا إلى أن "المنزل استهدف بصاروخين بعد وصول سيارة إليه".

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY هجوم يستهدف بوابة أمنية غرب مدينة إجدابيا في ليبيا

يذكر أن طائرة أمريكية نفذت ضربة جوية في أوباري يوم 24 مارس الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين.

في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن تنظيم "داعش" قام بسرق سيارات من الهلال النفطي لتنفيذ هجومه الأخير على العقيلة.

يذكر أن العميد أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد.