مساعد الرئيس السوداني يوجه رسالة لمعارضيه

وجه مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، رسالة إلى المعارضين في داخل وخارج السودان.

وناشد فيصل حسن إبراهيم، المعارضين في الداخل والخارج بضرورة المشاركة في وضع الدستور الدائم، حسب شبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH توقيع اتفاق بين الفرقاء السياسيين في جنوب السودان لتقاسم السلطة

واعتبر حسن إبراهيم الأمر "هما وطنيا عاما يستدعي وجود كل السودانيين".

وأكدت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني على أهمية السعي للوصول إلى سلام دائم "عبر الإسراع في تكوين المجلس الأعلى للسلام بآلياته المختلفة".

وقال وزير الإعلام السوداني إن اللجنة بحثت الحوار حول الدستور والجوانب المتعلقة به.

وأضاف أن الدستور الدائم يرتكز على ما اتفق حوله في الحوار الوطني، "وسيجاز من قبل مؤسسة منتخبة ويستفتى عليه الشعب".