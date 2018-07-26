وزير خارجية اليمن يكشف شرط قبول الإدارة الدولية لميناء الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. قال اليماني: " لا وجود لمفهوم إدارة دولية للميناء، إن ما ورد في الأفكار التي عرضها السيد مارتن غريفيث في رؤيته لمبادرة الحديدة هي حضور ومشاركة دولية لتحسين أداء الميناء وتطوير أداءه، ولضمان أن لا تصل مواد محظورة وفقا للمادة 14 من القرار 2216 إلى الأطراف الانقلابية عبر ميناء الحديدة".
واختتم الوزير، أن "القول بأن اليمن سيقبل بإدارة دولية وتسليم المنطقة لإدارة دولية فهذا لم يرد لا في مفهوم السيد الأمين العام، ولا بمفهوم مبادرة مبعوثه الخاص إلى اليمن، ولا بمفهومنا لممارسة السيادة".
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