وزير خارجية اليمن يكشف شرط قبول الإدارة الدولية لميناء الحديدة

أوضح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أنه لا وجود لفكرة إدارة دولية لميناء الحديدة، وأن هذا غير وارد بمفهوم السيادة اليمنية، وأن ما ورد في مبادرة المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يشير إلى مشاركة دولية لتطوير أداء الميناء وتحسينه.

القاهرة- سبوتنيك. قال اليماني: " لا وجود لمفهوم إدارة دولية للميناء، إن ما ورد في الأفكار التي عرضها السيد مارتن غريفيث في رؤيته لمبادرة الحديدة هي حضور ومشاركة دولية لتحسين أداء الميناء وتطوير أداءه، ولضمان أن لا تصل مواد محظورة وفقا للمادة 14 من القرار 2216 إلى الأطراف الانقلابية عبر ميناء الحديدة".

واختتم الوزير، أن "القول بأن اليمن سيقبل بإدارة دولية وتسليم المنطقة لإدارة دولية فهذا لم يرد لا في مفهوم السيد الأمين العام، ولا بمفهوم مبادرة مبعوثه الخاص إلى اليمن، ولا بمفهومنا لممارسة السيادة".