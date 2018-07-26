إصابة مستوطنين اثنين أحدهما بجروح حرجة بعملية طعن داخل مستوطنة شرق رام الله

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة شرق رام الله أصاب بها ثلاثة مستوطنين أحدهما بجروح حرجة.

موسكو — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان: "ارتكبت عملية طعن تخريبية في بلدة ادام قرب رام الله وأصيب في المكان ثلاثة وتم تحييد المخرب "منفذ العملية".

#عاجل قبل قليل ارتكبت #عملية_طعن تخريبية في بلدة #ادام قرب #رام_الله. في المكان ٣ مصابين. تم تحييد المخرب. تفاصيل إضافية قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 26, 2018

وأشار افيخاي إلى أن الشاب الفلسطيني تسلل إلى البلدة القريبة "مستوطنة آدم" من رام الله، ونفذ عملية الطعن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطّبيّ، حيث هرعت قوات كبيرة من جيش الدفاع إلى البلدة وتقوم بحملة تمشيط في المنطقة.

هذا وتبنت حركة "حماس" عملية الطعن التي نفذت في مستوطنة آدم جنوب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان مقتضب: "تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن البطولية التي نفذت في مستوطنة آدم جنوب رام الله وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وامتدادا لانتفاضة شعبنا المتواصلة".

وتؤكد "حماس" أن خيارات شعبنا ومقاومته المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال ووقف جرائمه.