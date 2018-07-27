مؤسسة بحثية: هذا الأمر يقتل في نيجيريا أكثر من بوكو حرام

قالت مجموعة الأزمات الدولية اليوم الخميس إن أعمال العنف في نيجيريا بين الرعاة المتنقلين والمزارعين المستقرين تسببت في مقتل عدد يفوق بست مرات من قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بجماعة بوكو حرام المتشددة في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت المؤسسة البحثية إن ذلك يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد.

وذكرت الأزمات الدولية في تقرير أن أعمال العنف تلك تتركز في الولايات الواقعة في وسط البلاد وتنشب بالأساس بسبب النزاع على الأراضي الخصبة الآخذة في التناقص أمام تزايد سريع في السكان.

© REUTERS / Emmanuel Braun مقتل 10 جنود وفقدان 4 في هجوم لـ "بوكو حرام" جنوب شرقي النيجر

وأوضحت المؤسسة أن النزاع تسبب في مقتل أكثر من 1300 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من 2018.

ووقعت أعمال عنف مرتبطة بحقوق الرعي لعقود لكنها تهدد بتقليص شعبية الرئيس محمد بخاري في الولايات المتأرجحة إذ أن أغلب الرعاة من مجموعة الفلاني العرقية، ويقول منتقدوه إن عمليات القتل مسيسة وإنه لم يحاول كبح الرعاة وهو ما ينفيه بخاري.

وأضافت مجموعة الأزمات الدولية في التقرير "الصراع على المراعي الذي حصد أرواح ستة أمثال المدنيين الذين قتلهم تمرد بوكو حرام يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار ووحدة البلاد وقد يؤثر على الانتخابات العامة في 2019".

ونقلت الأزمات الدولية عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن جماعة بوكو حرام المتشددة قتلت "أكثر من مئتي" شخص في نيجيريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام.