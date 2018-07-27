السودان: تفاصيل خطيرة بشأن محاولة اختراق عسكري للبلاد

© REUTERS / TIKSA NEGERI السودان: حلايب لن تكون سببا في التوتر مع مصر

استمع قاضي محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة السودانية الخرطوم شمال إسماعيل إدريس، إلى تفاصيل محاولة الاختراق، التي رواها مسؤول شرطي في المباحث المركزية، الذي قال إنه بتاريخ السادس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تلقى وكيل نيابة أمن الدولة، بلاغا من رقيب أول بوحدة الاستخبارات الأمنية بالقوات المسلحة السودانية، يفيد فيها بوجود شبكة تقوم بالاختراق العسكري للكلية الحربية بكرري والتجسس علي البلاد، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية

وأشار المحقق إلى أخذ أقوال المبلغ وشهود الاتهام بمحضر يومية التحري وبموجب إجراءات كمين تم القبض على المتهمين الذين كان من ضمنهم متهم مصري، يقيم بأحد فنادق الخرطوم، بحسب الصحيفة.

وكان مكرم محمد أحمد، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أشار قبل يومين إلى توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين المجلس ووزارة الإعلام السودانية، بعدما أصبح جاهزا، على أن يتم الإعلان عنه قريبا؛ لتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر والتأكيد أن دولة السودان دولة شقيقة، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.