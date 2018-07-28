بالأسماء... الجيش اليمني يعلن مقتل 6 قياديين من "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني مقتل ستة من قيادات مسلحي جماعة أنصار الله، خلال مواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن القياديين عبده جبران علي غليس، محمد عبدالله الحاذق، عابد محمد شبله، محمد قاسم الشامي، عبدالمجيد عبدالله علواني، دايل حسين خماش، لقوا مصرعهم في المواجهات التي دارت بين الجيش والمليشيا الانقلابية خلال الأسبوع الماضي في جبهة الملاحيط غرب صعدة.

© REUTERS / Khaled Abdullah طيران التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بست غارات

وأشار الجيش اليمني إلى أن "تنفيذ الجيش في جبهة الملاحيظ عمليات عسكرية عدة ضد المليشيا الانقلابية، كبدتها المئات من عناصرها، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة".

يذكر أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، جدد في وقت سابق قصف العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن ست غارات متتالية على قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.