بالأسماء... الجيش اليمني يعلن مقتل 6 قياديين من "أنصار الله"

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن القياديين عبده جبران علي غليس، محمد عبدالله الحاذق، عابد محمد شبله، محمد قاسم الشامي، عبدالمجيد عبدالله علواني، دايل حسين خماش، لقوا مصرعهم في المواجهات التي دارت بين الجيش والمليشيا الانقلابية خلال الأسبوع الماضي في جبهة الملاحيط غرب صعدة.
يذكر أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، جدد في وقت سابق قصف العاصمة اليمنية صنعاء.
وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن ست غارات متتالية على قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.
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