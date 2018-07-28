لبنان يرد على "الرسالة اليمنية" بشأن تدخل "حزب الله" في الحرب

رد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني جبران باسيل، على رسالة نظيره اليمني خالد اليماني، بشأن "حزب الله" وتدخله في الحرب اليمنية.

وأكد باسيل، أن "موقف الحكومة من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن لبنان ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكرت "سبأ"، أن "كلام باسيل جاء في رسالة إلى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني رداً على رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على "تدخل "حزب الله" في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم جماعة أنصار الله".

وبحسب مصدر في وزارة الخارجية اليمنية لـ"سبأ"، فإن مضمون الرسالة يشير إلى "خروج فصيل لبناني، في إشارة إلى "حزب الله"، عن سياسة الحكومة المتبعة في لبنان للنأي عن الصراعات في المنطقة وانزلق في اعمال تضر بمصلحة لبنان".

وقال المصدر، إن "إصرار حزب الله على القيام بدور تخريبي واضراره بأمن اليمن واستقراره يجعله شريكا أساسيا في سفك الدم اليمني وإن الحكومة اليمنية لديها من الوسائل والإمكانيات ما يمكنها من الدفاع عن شعبها وحماية مصلحة البلاد العليا وأن الحزب بتماديه وإمعانه بالتدخل في الشأن اليمني سيفتح على نفسه باباً يؤول به إلى الندم".

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، بشأن حزب الله، داعياً "الحكومة اللبنانية إلى كبح جماحه وسلوكه العدواني، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، وذلك على خلفية تورط حزب الله اللبناني المتزايد في دعم أنصار الله".