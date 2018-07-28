الكويت تكشف حجم العجز في ميزانيتها

وقالت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت إن إجمالي العجز الحقيقي في ميزانية الكويت بلغ 3.247 مليار دينار (10.73 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.22 مليار دينار في السنة المالية 2017 — 2018، بزيادة نسبتها 22.8% عن السنة المالية التي سبقتها.
وقال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، إن هذا الأمر يؤكد "التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاریع الإنشائية والتنموية في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة".
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار في السنة المالية 2017 — 2018، بزيادة قدرها 22.2% عن السنة المالية السابقة، وبلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها 11 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة نسبتها 8% عن السنة السابقة.
تصريح صحفي: وزارة المالية تصدر #الحساب_الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018. pic.twitter.com/6SZOGbxE77
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) July 28, 2018
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