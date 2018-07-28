الكويت تكشف حجم العجز في ميزانيتها

أعلنت وزارة المالية الكويتية أرقاما هامة حول ميزانية الكويت، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت إن إجمالي العجز الحقيقي في ميزانية الكويت بلغ 3.247 مليار دينار (10.73 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية.

© AP Photo / Jon Gambrell خبير اقتصادي: تضامن الكويت مع قرار منع النفط بـ"باب المندب" يمهد لأزمة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، إن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار، بارتفاع نسبته 22.1% عن السنة المالية الماضية، في حين بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار، بارتفاع 8.7% عن السنة الماضية، بحسب رويترز.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.22 مليار دينار في السنة المالية 2017 — 2018، بزيادة نسبتها 22.8% عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، إن هذا الأمر يؤكد "التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاریع الإنشائية والتنموية في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة".

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار في السنة المالية 2017 — 2018، بزيادة قدرها 22.2% عن السنة المالية السابقة، وبلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها 11 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة نسبتها 8% عن السنة السابقة.

كما بلغت قيمة المصروفات الموجهة للدعم بمختلف أنواعه 2.97 مليار دينار في السنة المالية 2017 — 2018، بزيادة 10% عن السنة التي سبقتها.