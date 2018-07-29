رصد تحركات لآليات تابعة لـ"داعش" غرب مدينة إجدابيا الليبية

أفادت مصادر أمنية ليبية، مساء أمس السبت، أن عدد من الآليات التابعة لتنظيم داعش، رصدت جنوب منطقة العقيلة 120 كيلومترا غرب مدينة إجدابيا.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد مصدر أمني لصحيفة "الوسط" الليبية أن: "رصد عدد من الآليات التابعة لتنظيم داعش، جنوب منطقة العقيلة 120 كم غرب إجدابيا، متوجهة نحو خط 103 المؤدي إلى مناطق جالو والكفرة جنوب شرق ليبيا".

وأضاف المصدر أنه:

بعد رصد الآليات جنوب منطقة العقيلة، تمت مخاطبة الجهات الأمنية في مناطق الهلال النفطي لأخذ الحيطة والحذر". وذلك وفقا لصحيفة "الوسط".

يذكر أن مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت، فجر الثلاثاء الماضي 24تموز/يوليو، مركزا للشرطة في منطقة العقيلة غرب مدينة إجدابيا.

وقد أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن تنظيم داعش، قد قام بسرق سيارات من الهلال النفطي لتنفيذ هجومه الأخير على العقيلة.