بغداد وواشنطن تبحثان تكثيف التنسيق للقضاء على الإرهاب وتفعيل التعاون الاقتصادي

بحث رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، اليوم الأحد، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك تكثيف التنسيق بين بغداد وواشنطن حول ملف القضاء على الإرهاب وتفعيل التعاون الاقتصادي، كما تناول الجانبان ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

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بغداد – سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، "جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية والسياسية في المشهد العراقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية خاصة بملف الإرهاب والمجالين الاقتصادي والاستثماري".

وتابع أن "اللقاء تناول جهود الكتل السياسية وتفاهماتها بتشكيل الحكومة المقبلة ودورها في الوصول إلى رؤية موحدة حول شكل الكابينة الحكومية الجديدة وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي".

ولفت البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى "ملف الإعمار والدعم الدولي والعربي للعراق، فضلا عن تكثيف التنسيق بين بغداد والولايات المتحدة الامريكية بملف القضاء على الإرهاب"، مثمنا في الوقت ذاته جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة العراق وعلى كافة المستويات".

من جانبه أكد ماكغورك، بحسب البيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في مساندة العراق في حربه ضد الارهاب، وأنها داعمة لكل الجهود الرامية نحو تفعيل التعاون الاقتصادي اقليميا ودوليا".

وبدأ ماكغورك قبل أيام زيارة للعراق العراق والتقى عددا من كبار المسؤولين في مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.