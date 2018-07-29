السراج يعفي وزير الدفاع المكلف بحكومة الوفاق الليبية من منصبه

طرابلس- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد "أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإعفاء وزير الدفاع الموقوف عن العمل العقيد المهدي البرغثي من منصبه".

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحمل حكومة السراج مسؤولية سوء الأوضاع

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتاريخ 26 يوليو/تموز الجاري، جاء فيه "يرفع الإيقاف الاحتياطي عن عمل السيد المهدي إبراهيم البرغثي ويعفى من مهامه كوزير مفوض للدفاع بحكومة الوفاق الوطني".

وكان السراج أوقف البرغثي عن العمل في مايو/أيار 2017 على خلفية الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، جنوبي البلاد، الذي خلف أكثر من 141 قتيلا.