دي ميستورا يصل إلى سوتشي للمشاركة بمحادثات الجولة العاشرة من صيغة أستانا حول سوريا

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إلى سوتشي للمشاركة في الجولة العاشرة من صيغة أستانا حول سوريا، المزمع عقدها يومي 30 و31 تموز/ يوليو الجاري، وجاء ذلك وفقا لمراسل سبوتنيك.

سوتشي — سبوتنيك. وسيحضر الاجتماع الذي سيبدأ اليوم الاثنين ممثلو الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا)، وسيترأس الوفد الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، وعن إيران سيكون مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN دي ميستورا يؤكد مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا

وسيمثل الأمم المتحدة دي ميستورا ، برفقة فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الضامنة، وخاصة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين. كما دعت وزارة الخارجية الروسية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى الاجتماع في سوتشي.

هذا ويرافق دي ميستورا برحلته مساعده رمزي الرمزي.

وتنطلق صباح اليوم الاثنين محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

هذا وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار/مايو. وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها، يشير على وجه الخصوص، إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخستانية. وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.