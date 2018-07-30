مصر تشارك في مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 في روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، مشاركة مصر في مسابقات المباريات الحربية الدولية للعام 2018.

وقال بيان للمتحدث العسكري المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، إنه "تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظرائها من الدول الصديقة، وتلبية للدعوة الموجهة من جمهورية روسيا الاتحادية، تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018".

وأضاف البيان: "تقام 4 مسابقات بدولة روسيا الاتحادية، تتضمن مسابقة (الصديق الوفي)، وتشارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود، كما تشارك عناصر من إدارة المركبات في مسابقتي (سادة المركبات المدرعة) و(الرالي العسكري)".

وحسب البيان، تشارك عناصر من إدارة الحرب الكيميائية في مسابقة "الوسط الآمن"، كما تشارك عناصر من قوات الدفاع الجوي في مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية، وتشارك مصر بصفة مراقب في مسابقتين بدولة كازاخستان.

وتقام فعاليات المسابقات في الفترة من 28 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب، بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، وتشتمل المسابقات على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في كافة التخصصات.

وأوضح البيان، أن القوات المشاركة حرصت على الإعداد والتخطيط الجيد لأنشطة المسابقات، لتحقيق أعلى الأهداف التدريبية من المشاركة بها، وصقل المهارات الفنية والتخصصية للقوات، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

ولفت البيان العسكري إلى أن هذه المشاركة، تأتي في إطار دعم أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة.