بعد جدل واسع... ما حكاية المروحية المهربة في أحد مطارات طهران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، خبر ضبط مروحية مهربة في أحد المطارات في ضواحي العاصمة طهران، وأصبح الموضوع مادة للتندر، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء

© AP Photo / Ebrahim Noroozi الشرطة الإيرانية: مقتل 3 ضباط شرطة في اشتباكات مع محتجين في طهران

وفيما زعم متداولو النبأ أن الملف قيد الدراسة في منظمة التعزيرات الحكومية، نفى المتحدث باسم المنظمة، ياسر رايكاني، صحة ما تردد حول ضبط المروحية في أحد المطارات في ضواحي طهران، بحسب الوكالة

وأعرب المتحدث باسم منظمة التعزيرات الحكومیة عن استغرابه من هذا الخبر قائلا إنه "منذ بث النبأ بحثنا في نظام المرافعات لدينا من البداية حتى النهاية وكانت هنالك حالتان فقط حول موضوع تهريب المروحيات محالة لمنظمة التعزيرات".

وأضاف أن الملف الأول يعود للعام 2012 حيث صدر الحكم القطعي بالبراءة، أما الملف الثاني فقد تم البت فيه في دائرة التعزيرات الحكومية بمحافظة البرز غربي طهران، حيث صدر الحكم بالبراءة قبل أكثر من شهر في قضية خلاف بين شركة مروحيات ومنظمة الهلال الأحمر والإسعاف الجوي.