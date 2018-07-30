طيار في شركة "فلاي دبي" يواجه إجراء تأديبيا بسبب الكحول

وقالت متحدثة باسم "فلاي دبي" لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن الطيار "خضع لفحص وتم اكتشاف أن مستوى الكحول في دمه أعلى من المستوى المقبول قانونا"، بعدما أثار عضو في الطاقم مخاوف من أن الطيار ثمل.

وأضافت المتحدثة أن " فلاي دبي " تحقق في الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إنها تتعاون مع "فلاي دبي" في إجراء التحقيق.

وقال متحدث باسم الهيئة لـ"رويترز"، إن القانون الإماراتي يقضي بأن أي عضو في طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول في دمه إيجابية أثناء العمل، يكون معرضا لفقدان رخصته نهائيا.

وأضاف المتحدث: "تتعامل الهيئة بجدية بالغة مع سلامة وأمن الركاب لذا فإنها تطبق سياسة من عدم التساهل مع هؤلاء الذين يخرقون الأنظمة في جميع شركات الطيران الإماراتية".

وقالت المتحدثة باسم "فلاي دبي" إن الطيار، الذي خضع للاختبار قبل الصعود إلى الطائرة أمس الأحد، اعتبر غير مؤهل للقيادة وأُرسل طاقم بديل إلى كاتمندو للإقلاع بالرحلة إلى دبي.

ووصلت الرحلة متأخرة 10 ساعات و30 دقيقة عن موعدها، ولم تعلن هوية الطيار.

وقال، راج كومار تشيتري، مدير عام مطار كاتمندو لـ"رويترز"، إنه لم يتم القبض على الطيار لأنه ليس مواطنا نيباليا وأنه عاد إلى دبي.