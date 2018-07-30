الجيش المصري يشكر نظيره السوداني لمساهمته في إعادة دورية عسكرية فقدت

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، توجيه الجيش المصري الشكر لنظيره السوداني على مساهمته في إعادة دورية عسكرية فقدت.

وقال الرفاعي "تتقدم القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة".

وصرح مصدر أمني سوداني أن قوات الأمن وجهاز المخابرات السوداني حرروا قوة أمنية مصرية مكونة من ضابط و4 جنود، اختطفت صباح اليوم الاثنين من قبل مجموعة ليبية على الحدود المصرية السودانية الليبية، ونقلوها إلى الجنوب الليبي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن المصدر قوله إن "القوة المصرية المكونة من ضابط و4 جنود تم تحريرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عملية خاصة تمت بإشراف مباشر من الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

يذكر أن ليبيا تشهد حالة من الانفلات الأمني، لا سيما في الجنوب الذي أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي عملية عسكرية فيه لمكافحة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تسيطر على الحدود الجنوبية للبلاد.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.