الإمارات ترفع شعار "احم نفسك بتعديل وضعك"

وسيتم بموجب المبادرة، التي أقرها مجلس الوزراء، إعفاء المخالفين من العقوبات والغرامات والحرمان، ومنحهم إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© Fotolia / Elnur Amikishiyev الإمارات تقرر منح إقامة لمدة عام إلى مواطني تلك الدول

كما خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بجانب مركز قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير، "خيمة" مجهزة تتسع لـ 3 آلاف مراجع، ويعمل فيها طاقم كبير من موظفي الإدارة إلى جانب موظفين من مختلف الدوائر.

وأوضح اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في دبي: "إن الهدف من مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، هو سرعة تعديل المخالفين لأوضاعهم، والتي تعتمد على اكتمال وثائقهم وسرعة تعاونهم مع الجهات المختصة، من ناحية حل البلاغات المرتبطة بقضايا مالية أو مطالبات من قبل جهات أو أشخاص.

وأشار إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة، قبل الأول من أغسطس/ آب فقط، من عمال الشركات والأسر والفئات المساعدة.

وفي السياق ذاته قال العميد خلف أحمد الغيث إن المخالفين الذين وجدوا فرصة عمل في الدولة، بإمكانهم تعديل وضعهم برسوم قدرها 500 درهم، ولا يتطلب الانتقال للوظيفة موافقة الكفيل السابق، أما الأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة، فإنها تطبق عليهم رسوم قدرها 220 درهما، ويمنحون مهلة مغادرة تصل لـ21 يوما، وفي حال عدم مغادرتهم لن يستفيدوا من امتيازات المهلة.

ويمكن لرعايا الدول التي تعاني حروبا وكوارث واضطرابات سياسية، من بينها سوريا واليمن، الذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، الحصول على إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك بتقديم طلباتهم في مراكز "آمر" المنتشرة في إمارة دبي، والبالغ عددها 43 مركزا، كما أنه يمكن للأشخاص الذين يحملون بطاقة الهوية ووظيفة سابقا التقدم بطلب تعديل أوضاعهم في هذه المراكز.