وفد من حركة "حماس" يصل إلى مصر للتشاور حول تطورات الشأن الفلسطيني

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من الحركة سيصل اليوم الاثنين إلى مصر برئاسة صالح العاروري، للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.

رام الله — سبوتنيك. وقال برهوم في تصريح صحفي "بدعوة كريمة من الأشقاء المسؤولين في مصر؛ سيصل اليوم القاهرة وفد من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الأخ صالح العاروري، وعضوية الإخوة د.موسى أبو مرزوق ود.خليل الحية وم. روحي مشتهى والأستاذ عزت الرشق والأستاذ حسام بدران للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني".



© REUTERS / NASEEM ZEITOON رسالة إسرائيلية جديدة إلى "حماس"

ووصل أمس الأحد وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة لتسليم تصور فلسطيني للورقة المصرية الخاصة بإبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، واستكمال اللقاءات الفلسطينية مع المسؤولين المصريين بهدف تحقيق المصالحة.

وترأس وفد حركة "فتح" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ويتألف من عضوي اللجنة حسين الشيخ، وروحي فتوح، ومدير عام جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

يذكر أن جهاز الاستخبارات العامة المصري يشرف على ملف المصالحة الفلسطينية لجسر الهوة بين فتح وحماس لبلوغ الاتفاق، وعقد رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل لقاءات عدة مع وفد حركة "حماس" الذي زار القاهرة قبل نحو أسبوعين فيما تتواصل اللقاءات اليوم مع وفد حركة "فتح".

وكانت تقدمت مصر بحلول حملت رزمة المواضيع والاتفاقات دون أن تفصح عن مضمونها.

كانت حركتا "فتح" و"حماس"، قد وقعتا يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، في القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.

كما اتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية كافة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، في القاهرة، وعلى استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.