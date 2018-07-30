"أنصار الله" تستعيد السيطرة على جبل استراتيجي شرق الجوف

تمكنت جماعة "أنصار الله" من استعادة موقع استراتيجي، خلال هجوم على قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

© AP Photo / Hani Mohammed المبعوث الأممي إلى اليمن: أجريت محادثات بناءة مع قيادة "أنصار الله"

وأكد المصدر "أن معارك عنيفة دارت لساعات أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، وانتهت بسيطرة مسلحي أنصار الله على جبل اللقم الاستراتيجي".

وأشار إلى "إحباط مسلحي أنصار الله محاولة لقوات الرئيس هادي استعادة الجبل ساندها طيران التحالف بشن غارتين عليه".

في سياق متصل، أفاد المصدر "بأن مسلحي أنصار الله نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية جيب تابعة لقوات الرئيس هادي قرب تباب الغراميل في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف، أدى إلى إعطابها ومقتل 4 كانوا على متنها".

ولفت إلى "مقتل جنديين بعمليتي قنص لمسلحي أنصار الله استهدفتا مواقع لقوات هادي بمنطقة وقز في مديرية المصلوب غرب الجوف".

يذكر أن القوات الحكومية كانت قد استعادت في 10 تموز/ يوليو الجاري السيطرة على جبل اللقم الاستراتيجي، بعد سقوطه بيد مسلحي أنصار الله في الأول من ذات الشهر.