مصدر: دي ميستورا يقدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة الدستورية

ناقش المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، خلال مؤتمر سوتشي حول سوريا، مع "الدول الضامنة" طرق اختيار ممثلي الأطراف المختلفة في اللجنة الدستورية.

سوتشي- سبوتنيك. وقال مصدر مطلع بالوفد الإيراني، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، إن المبعوث الأممي إلى سوريا بحث مع "الدول الضامنة" معايير اختيار ممثلي الأطراف المختلفة باللجنة الدستورية، مشيرا إلي أنه قدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة.

© Sputnik . Nina Zotina دي ميستورا يشيد بلقاء سوتشي حول اللجنة الدستورية السورية

وذكر المصدر الإيراني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "دي ميستورا ناقش مع الدول الضامنة لأستانا طرق تعيين ممثلين عن الدولة والمعارضة والمجتمع المدني باللجنة الدستورية".

وتابع: "قدم المبعوث الأممي للدول الضامنة لأستانا تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة الدستورية".

وكان دي ميستورا قال، في وقت سابق، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف دي ميستورا، للصحفيين بعد اللقاء: "لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيدا".

وانطلقت، أمس الاثنين، في سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا. وعقدت بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.