اليمن... مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" شمال غربي تعز

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء، "الميليشيا الحوثية شنت هجوما على معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، دارت على إثره مواجهات تركزت في محيط تبة الزبية وجبل القارع والمواقع الغربية للمعسكر".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... جرحى بهجوم على نازحين شمال عدن

وأكد الموقع "تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم وإجبار الميليشيا على الانسحاب".

وأضاف الموقع "شهدت مناطق حذران وتبة مؤكنة والصياحي في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، مواجهات عنيفة أخرى، امتدت إلى عدة مناطق شرق جبل المنعم"، لافتا إلى "مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الحوثية خلال المعارك".

وشن طيران التحالف غارة على جبل في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان جنوب تعز، خلفت أضرارا مادية، حسب مصدر محلي.

وكان مسلحو "أنصار الله" أعلنوا، اليوم، استهداف تجمعات لقوات الرئيس هادي في مديرية الشمايتين جنوب تعز بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلو مترا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.