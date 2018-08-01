فيديو يظهر صحفيا يابانيا مخطوفا في سوريا وهو يطلب المساعدة

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء، أنه يعتقد أن الرجل هو الياباني جامبي ياسودا، وهو صحفي حر، وفقا لـ"رويترز".
ولم يتضح لماذا عرف الرجل نفسه بأنه كوري، ولا السبب الذي جعله يستخدم هذا الاسم.
وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اعتيادي: "حماية اليابانيين هي المسؤولية الرئيسية للحكومة ونحن نبذل قصارى الجهود باستخدام شبكات معلومات متنوعة"، بينما وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الحكومة تعتقد أن ياسودا يحمل الجنسية اليابانية.
وكانت وسائل إعلام يابانية قالت إن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، خطفت ياسودا، بعدما دخل سوريا عن طريق تركيا عام 2015.
وظهر ياسودا من حين لآخر بعد ذلك في مقاطع فيديو على الإنترنت، وتحول شعره إلى اللون الرمادي وطال وأصبح أشعث الرأس.
وخطف تنظيم الدولة الإسلامية يابانيا كان في طريقه للقتال في سوريا، ويدعى هارونا يوكاوا، بعدما تسلل عبر الحدود إلى حلب في أغسطس/آب 2014، وحاول الصحفي كينجي جوتو صديق يوكاوا مساعدته، ولكنه خطف هو الآخر وقتل الاثنان بضرب العنق في مطلع عام 2015.
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