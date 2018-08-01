السعودية: توضيح بشأن الفيديو المثير للجدل داخل الأردن

ويظهر في الفيديو، رجل أمن أردني يسجل مخالفة على سيارة سعودية، ما أثار غضب النشطاء السعوديين الذين اعتبروا ذلك عنصرية لأن رجل الأمن خالف هذه السيارة دون غيرها.

سفارة السعودية في الأردن تكشف لـ"سبق" تفاصيل فيديو مخالفة السيارات السعودية https://t.co/gBZr1YXT3B @sabqorg — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) ٣١ يوليو ٢٠١٨

لكن المتحدث الرسمي لسفارة السعودية في الأردن عبد السلام العنزي، قال في بيان إن "السفارة بتوجيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، قامت مباشرة بالتواصل مع المقدم عامر السرطاوي مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية للاستيضاح عن الفيديو المتداول".

وأضاف أن مكان التصوير في منطقة البلوفارد العبدلي، وأن المخالفة عبارة عن تجاوز فترة الوقوف المحددة للسيارات الموجودة في المكان؛ وذلك كون المكان مخصصا للوقوف المؤقت.

وتابع أن رقيب السير في المكان قد يقوم بمخالفة سيارة وترك أخرى، نظرا لرصده مدة توقف وتجاوز سيارة دون غيرها الفترة المسموح لها بالتوقف فيها.

وأكد العنزي أن السفارة تلمس دائما وتقدر الجهود والتعاون الكبير لرجال الأمن الأردنيين، وتفانيهم في خدمة السائحين والزائرين؛ وهو ما يعطي الانطباع الجميل عن الأردن المضياف.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن السيارات التي ظهرت في التسجيل تخص إحدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن، مشيرة إلى أنه "يتضح من خلال التصوير أنها لم تتجاوز الوقت المحدد وقت التصوير".