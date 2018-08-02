تسجيل
15:02 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    جان إيف لودريان

    وزير الخارجية الفرنسية: أحمل مقترحا لتعزيز أمن الحدود الأردنية

    © REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الخميس، بأنه يحمل مقترحا عملياً لعمل مشترك يجمع الأردن وفرنسا، لتعزيز أمن الحدود الأردنية، بالإضافة إلى منح وقروض ومساعدات لتكميل بناء الجهاز الأمني الأردني.

    عمان — سبوتنيك. وقال لودريان في مؤتمر صحافي جمعه اليوم في العاصمة عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "أنا أحمل اقتراحاً عملياً لعمل مشترك لتعزيز أمن حدود المملكة الأردنية ومساعدات ومنح وقروض لنكمل الجهاز الأمني [الأردني] وسأطلع العاهل الأردني على هذا الأمر".

    البرلمان الفرنسي
    YouTube.com
    إقرار مشروع قانون حول اللجوء والهجرة في فرنسا
    وبعد لقائه مع وزير الخارجية الأردني، توجه لودريان فوراً للقاء العاهل الأردني.

    وأضاف لودريان خلال المؤتمر الصحافي: "الدبلوماسية الفرنسية قامت بعدد من المبادرات الهامة [بما يخص الأزمة السورية] وبالتعاون مع دول من بينها الأردن، لنضع مخرجاً سياسياً للأزمة في سوريا".

    وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال: "سنبقى على ذات مواقفنا، والمبادرة الأميركية ننتظرها منذ فترة واتفقنا على أن نبلور مواقفنا ونحكم على ما يقال [المبادرة الأميركية] في ضوء مبادئنا".

    من جهته علق الصفدي على العلاقات الأردنية الفرنسية: "على المستوى الثنائي فرنسا هي المستثمر غير العربي الأكبر في الأردن، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية 2 مليار دولار، هنالك حوالي 30 منشأة فرنسية في الأردن توظف 6 آلاف مواطن أردني وهنالك ارتفاع ملحوظ بالتبادل التجاري".

    وأضاف الصفدي: "نثمن الدعم الفرنسي في مساعدتنا على تحمل عبء اللجوء السوري للمملكة حيث بلغت المساعدات الفرنسية للمملكة منذ العام 2016 حتى الآن 600 مليون يورو تقريباً"، معتبراً أن كل ما سبق إنما هو يؤشر إلى "متانة العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين ومؤشرات على جدية البلدين في الدعم المباشر من القيادتين على المضي قدما في عملنا المشترك لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

    وعلى المستوى الإقليمي، أثنى الصفدي على "الموقف الفرنسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967".

    وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد أعلنت خلال مؤتمر بروكسل 2 الذي انعقد في 25 نيسان/ أبريل الماضي، الالتزام بتقديم أكثر من مليار يورو للفترة الواقعة بين 2018- 2020 لصالح سوريا والبلدان التي تستقبل اللاجئين السوريين. كما قدمت عروضاً وهبات بقيمة 600 مليون يورو لدعم الأردن منذ عام 2016.

    انظر أيضا:

    الأردن يبدأ رسميا أولى خطوات توجيه أمير قطر
    وسائل إعلام: نقل أعضاء "الخوذ البيضاء" إلى الأردن عبر إسرائيل
    الأردن يأذن بمرور 800 سوري عبر أراضيه لإعادة توطينهم في دول غربية
    الدفاع الروسية ترسل مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا
    الكلمات الدلالية:
    لودريان, الخارجية الفرنسية, العاهل الأردني, الأردن, الحدود
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك