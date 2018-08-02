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16:31 02 أغسطس/ أب 2018
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    الحج المصري

    "مصر للطيران" تحتفل بإقلاع أول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي

    © Photo / THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION
    العالم العربي
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    شهد وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير الشؤون البرلمانية المستشار عمر مروان، ورئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439هـ/ 2018م من مبني الرحلات الموسمية في مطار القاهرة الدولي.

    وحرص وزير الطيران على لقاء الحجاج وتوديعهم في صالة السفر، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، وطالبهم بالدعاء لمصر، كما وجه جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لتحقيق انسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن.

    كما وجه الفريق يونس المصري العاملين بالمطارات التي تقلع منها رحلات الحج مباشرة إلى الأراضي المقدسة، وهي مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان والغردقة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام في رحلتهم المباركة.

    وقال وزير الطيران: "نتشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبيرة. فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها من شهورعديدة ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن".

    وفي السياق ذاته، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قائلاً "الشركة الوطنية سخرت كافة إمكانياتها وقامت الشركات التابعة من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن بدء من حجز وإصدار التذاكر مروراً بالخدمات المقدمة في صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتي وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة".

    وتابع "قمنا بإيفاد مجموعات عمل من مختلف تخصصات مصر للطيران، لتكون في شرف استقبالهم في مطاري جدة والمدينة المنورة وكذلك توديعهم في مرحلة العودة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وضمان انسيابية الجسر الجوي فندعو الله أن يتقبل منهم هذه الفريضة".

    الحج المصري
    © Photo / THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION
    الحج المصري

    وأوضح عادل " أنه من المخطط أن تنقل مصرللطيران هذا العام ما يقرب من 62 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24700 حاجا من حجاج القرعة و 12000 حاجا من حجاج التضامن الإجتماعي و7700 حاجا من حجاج الترانزيت و9000 حاجا من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، هذا بخلاف 8600 من حجاج دولتي مالي وفلسطين وذلك من خلال 325 رحلة جوية إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 128 رحلة جوية إلى جدة و197 رحلة جوية إلى المدينة المنورة ".

    وسلم وزير الطيران الفائزين تذكرتين مجانيتين لأكبر الحجاج سنا، وهما محمد كمال على أنور ويبلغ من العمر 81 عـاماً، وفاروق محمد محمد ويبلغ من العمر 82 عاماً، وهما من حجاج قرعة بورسعيد، بالإضافة إلى تقديم 3 تذاكر مخفضة بقيمة 50% وهم نادية امام عبد الرحيم- زينب عبد العزيز ابراهيم- مملكة صابر محمد، و عدد10 قسائم وزن اضافي مجاني تم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين في السحب العلني من السادة الحجاج.

    وطالبت مصر للطيران الحجاج بإتباع الإرشادات اللازمة لراحتهم في مرحلة السفر والعودة وهي ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بثلاث ساعات، وفي رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل إقلاع الرحلة بست ساعات من مطار المدينة المنورة.

    وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم فى مرحلتى الذهاب والعودة ، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة واللازمة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

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    أخبار اليوم, وزارة الطيران المدني المصرية, السعودية, مصر
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