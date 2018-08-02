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16:30 02 أغسطس/ أب 2018
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    مظاهرات في المغرب

    مغاربة: بعد إقالة بوسعيد ننتظر قرارات ملكية بإقالة وزراء آخرين في حكومة العثماني

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    بعد إقالة ملك المغرب، لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، توقع مغاربة الإطاحة بوزراء آخرين في حكومة سعد الدين العثماني.

    جاء قرار الملك محمد السادس، بإقالة وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، أمس الأربعاء، بمثابة زلزالا سياسيا لحكومة سعد الدين العثماني، التي سبق وشهدت إقالة الملك لأربعة من وزرائها في أكتوبر الماضي، على خلفية تقصيرهم في تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) أطلقها الملك عام 2015، ما اعتبره بعض المغاربة تمهيدا تعديلات وزارية واسعة في صفوف حكومة العثماني.

    العاهل المغربي الملك محمد السادس
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    قرار هام لملك المغرب يتعلق بأحد وزراء الحكومة
    ومن جانبه قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، إن إعفاء بوسعيد هو مجرد مقدمة لإعفاء مسؤولين كبار آخرين من مناصبهم، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أكد الملك تطبيقه على جميع المسؤولين مهما كانت درجاتهم أو انتماءاتهم، خصوصا في ظل عدم استخدام رئيس الحكومة المغربية لهذا المبدأ، و تفضيله للحسابات الانتخابية والأغلبية الحكومية على الدستور.

    وشدد اسليمي لـ"سبوتنيك" على أن إقالة بوسعيد تكشف عن فشل حزب “التجمع الوطني للأحرار” المحرك للعمل الحكومي، في إدارة المشاريع والسياسات الحكومية، خصوصا وأن تقريرا والي بنك المغرب "البنك المركزي المغربي"، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حملا بوسعيد مسؤولية تعثر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

    وأشار الخبير الاستراتيجي المغربي إلى إعمال الملك لتصريحات بوسعيد المسيئة للمواطنين المشاركين في حملة مقاطعة السلع الأخيرة بالمملكة، في الاعتبار عند اتخاذ قراره بإعفاء بوسعيد من منصبه.

     وكان الوزير المقال قد وصف في 25 أبريل/نيسان الماضي، المقاطعين بـ "المداويخ"، مما تسبب في غضب المغاربة، و إحراج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعتذر عن التصريحات.

    على الجانب الآخر؛ اعتبر الخبير في القانون الدستوري، والمتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، رشيد لزرق إن قرار الملك محمد السادس بإعفاء وزير المالية والاقتصاد، هو رسالة قوية لكل الوزراء المقصرين في حكومة العثماني، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن بوسعيد فشل في تبني سياسة مالية ناجعة، وقرار إقالته يؤكد عمليا أن الملك لم يتساهل مع أي مسؤول تفعيلا للفصل الـ 47 من الدستور، لافتا إلى أن الملك استقبل مؤخرا بعض الوزراء المكلفين بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، واستبعد آخرين مما يرجح إعفاء أيا منهم من منصبه قريبا.

    وينص الفصل الـ47 من الدستور المغربي على أن " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. و للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. و يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. و تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".

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    الكلمات الدلالية:
    إعفاء, مشاريع, وزير, أخبار, الملك محمد السادس, المغرب
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