الطيران العراقي يقتل عددا من مسلحي "داعش" بغارة على الفرحاتية جنوب سامراء

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الخميس، أن طيران الجيش نفذ طلعة إسناد جوية للقوات الأمنية وجه خلالها ضربة أسفرت عن مقتل من 7 إلى 10 أشخاص من مسلحي تنظيم "داعش" جنوب سامراء .

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان عن المتحدث: "الأبطال في طيران الجيش وخلال طلعاتهم لتقديم الأسناد للقوات الأمنية ينفذون ضربة جوية موفقة تسفر عن قتل من 7 إلى 10 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية داخل هيكل في منطقة الفرحاتية جنوب سامراء غرب بلد ضمن قاطع عمليات سامراء".

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، وانتصاره النهائي على الإرهاب في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لكن التنظيم الإرهابي يكرر، بين فترة وأخرى، استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.