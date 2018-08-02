الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرتا استطلاع إسرائيليتين غرب دمشق

وأضاف القائد الميداني أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرتين إسرائيليتين كانتا تحلقان في سماء منطقة قطنا غرب دمشق وأسقطتهما".

مشيرا إلى أن:

الطائرتين الإسرائيليتين كانت ترصدهما الدفاعات الجوية السورية لحظة دخولهما إلى المجال الجوي السوري.

وأعلن مصدر عسكري لسبوتنيك اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهدف معادي وتدمره غرب دمشق.

© Sputnik . SPUTNIK خريطة لريف دمشق تظهر موقع سقوط الهدف المعادي في قطنا

من جانبه، أكد مصدر أمني رفيع لـ "سبوتنيك" تدمير هدف معادي فوق الأراضي السورية على بعد ١٧ كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق.

كان الجيش السوري، قد استكمل اليوم الخميس، انتشاره في المنطقة العازلة التي كان ينتشر فيها قبل عام 2011 ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل.

ورفعت وحدة من الجيش السوري اليوم العلم السوري، يرافقها عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، على تل الحمرية الواقع في أقصى ريف القنيطرة الشمالي والمعروف بـ"القبع" ويفصل هذا التل بين بلدة حضر وبين ما كان يعرف بأكبر معاقل الجماعات المسلحة في جباثا الخشب، الذي اعتدى الإرهابيون انطلاقا منه خلال السنوات السابقة على المدنيين في قرية حضر وأطلقوا آلاف القذائف باتجاء الأحياء الآمنة في القنيطرة.

يذكر أن الجيش السوري بدأ أمس الأربعاء عملية الانتشار في قرى شمال محافظة القنيطرة، عائدا إلى مواقعه التي كان ينتشر فيها ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان المحتل عام 2011.