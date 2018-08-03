مليون يورو لمن يدلي بمعلومة عن رجل أعمال كويتي اختفى في بلد أوروبي

أعلنت أسرة رجل الأعمال الكويتي، محمد البغلي، عن رفع قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل الأعمال، بدءا من يوم أمس 2 أغسطس/آب.

أسرة البغلي رفعت قيمة المكافأة للمرة الثالثة، لتصل إلى مليون يورو ولمدة 30 يوما فقط بدءا من يوم أمس.

© REUTERS / Alonso Gonzales رجل أعمال سعودي مصاب بمرض ستيفن هوكينغ

يذكر بأن رجل الأعمال محمد البغلي، كان قد اختفى في ظروف غامضة منذ 3 سنوات في رومانيا، من جهته حذر نجل رجل الأعمال المختفي، حمد البغلي، في كلمة له بمؤتمر صحفي عقد في قرية كييا الرومانية، كل من تورط في جريمة اختفاء محمد البغلي.

وأضاف نجل المختفي، رياض البغلي، أنه منذ اللحظات الأولى لاختفائه بذلت الشرطة الرومانية جهودا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر هذه الجهود عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

من المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في رومانيا بمناسبة مرور ٣ سنوات على أختفاء والدنا #محمد_البغلي أعاده الله إلينا سالماً معافى ، بحضور سعادة سفير دولة الكويت لدى رومانيا pic.twitter.com/Ctcez9gaI4 — رياض محمد البغلي (@Reyadmalbaghli) ١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف قائلا: "هذا لم يمنعنا من استمرار مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية واستثمار علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل التوصل إلى ما ينهي هذه المأساة الإنسانية.

وتم رفع قيمة المكافآة للمرة الثالثة بعد أن كانت قيمتها الأولى 100 ألف يورو، ثم رفعت إلى نصف مليون يورو في الصيف الماضي، لتصل في هذا الصيف إلى مليون يورو.