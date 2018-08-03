الإمارات تحمل " أنصار الله" مسؤولية حادثة الحديدة وتفشي الكوليرا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن أجرى تحقيقا بمشاركة من حلفاء غربيين، وثبت خلاله بوضوح أن حادثة الحديدة نجمت عن قذائف هاون أطلقت من مناطق الحوثيين.

دبي — سبوتنيك. وأضاف في تغريدة بالإنجليزية على تويتر: "صفر عمليات للتحالف أمس قرب المستشفى".

The Coalition’s investigation, carried out with Western allies, into incident in Hodeida found clear evidence that the damage was caused by mortar shells fired from Houthi territory. Zero Coalition operations yesterday involved targets close to the hospital. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 3, 2018

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) قد أعلنت أن عدد قتلى القصف الذي استهدف بوابة هيئة مستشفى الثورة، وسوق الاصطياد في الحديدة، وصل إلى 55 قتيلاً بينهم 3 نساء و3 أطفال، و 170 جريحا، بينهم 9 أطفال.

من جهة أخرى، أبدى الوزير الإماراتي قلقه من تهديد تفشي وباء الكوليرا في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله. وحث جماعة أنصار الله على تسهيل تلقيح سكان الحديدة عند بدء برنامج اليوم الثالث، مضيفا: "تأخرت عملية التلقيح لمدة 6 أسابيع بسبب الحوثيين".

Extremely worried about threat of another cholera epidemic in Houthi occupied territory & urge militia to facilitate vaccination of Hodeida residents when 3 day programme begins tomorrow.Vaccination has been delayed for 6 weeks because of the Houthis. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 3, 2018

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن اليمن قد يتعرض لـ "موجة جديدة كبيرة" من حالات الكوليرا ودعت إلى هدنة في المعارك لثلاثة أيام لإفساح المجال أمام حملات التلقيح.

وقال مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة، بيتر سلامة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "لقد واجهنا موجتين كبيرتين من تفشي الكوليرا في السنوات الأخيرة وللأسف الظاهرة، التي نلاحظها منذ أيام وأسابيع تفيد بأننا قد نواجه قريبا موجة ثالثة كبرى".