مؤسس "آبل" يشغل منصبا جديدا في السعودية… ومستشار الملك سلمان يسلمه شهادة خاصة

اختار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، الشريك المؤسس لشركة "أبل" العالمية ستيف وزنياك، لشغل منصبا جديدا في المملكة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، سيعمل وزنياك سفيرا للبوابة التقنية السعودية (Saudi TechHup).

مؤسس أبل ستيف وزنياك: السعودية ستكون البوابة الرئيسية للتيك هوب في المنطقةhttps://t.co/bIVtFEC511#عكاظ #نهايي_هاكاثون_الحج — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 3, 2018

وشركة "آبل" هي أول شركة أمريكية مدرجة للتداول العام تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

وسلم المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني شهادة من الاتحاد بذلك خلال ختام "هاكاثون الحج" الذي اختتمت منافساته في جدة اليوم.

وقال القحطاني: "إن اختيار وزنياك يأتي ضمن حرص الاتحاد على استقطاب أفضل العقول العالمية في قطاع التقنية بالمملكة، سعيا لوصول المملكة لأن تكون بوابة التقنية في المنطقة". مشيرا إلى التحولات التقنية الكبرى التي أصبح عليها عالم اليوم في ظل التحديات المهولة التي يعيشها ملايين البشر أينما كانوا.

وقدم القحطاني خالص شكره لستيف وزنياك، على حماسه وقبوله للمنصب.

رئيس التحكيم في #هاكاثون_الحج ستيف وزنياك الشريك المؤسس لأبل وافق بسعادة أن يكون سفير السعودية للبوابة التقنية السعودية (Saudi TechHup).

ومن المصادفة الجميلة أن هذا يأتي بعد يوم من وصول الشركة التي أسسها مع ستيف جوبز لقيمة ترلليون دولار. التفاصيل بالرابطhttps://t.co/44OKPFZhiz pic.twitter.com/2qZs87Mh31 — سعود القحطاني (@saudq1978) August 3, 2018

من جانبه، عبر وزنياك عن سعادته بقبوله هذا المنصب الممنوح له من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، مشيرا إلى أن ما دفعه لقبول منصب سفير البوابة هو التطور اللافت الذي لاحظه في توجه السعودية لعالم التقنية والتكنولوجيا.

وقال وزياك:

إن رؤية 2030 مبهرة وإنه من المعجبين والمتابعين لمشروع نيوم على وجه الخصوص الذي وصفه بالفكرة المدهشة.