اليونيسف تطلق حملة تحصين ضد الكوليرا في الحديدة وإب

القاهرة — سبوتنيك. وقالت اليونيسف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحملة تستهدف 500 ألف شخص في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.
وتأتي الحملة التي سينفذها نحو ثلاثة آلاف من العاملين الصحيين على مدى ثلاثة أيام، في ظل قلق أممي من موجة تفشي جديدة للكوليرا بعد انحسار الموجة الثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب تسببها في وفاة أكثر من 2300 حالة وإصابة نحو مليون شخص.
وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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