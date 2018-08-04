اليونيسف تطلق حملة تحصين ضد الكوليرا في الحديدة وإب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أنها ستدشن، اليوم السبت، حملة تحصين عبر الفم ضد وباء الكوليرا في محافظتي الحديدة وإب باليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت اليونيسف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحملة تستهدف 500 ألف شخص في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.

© Sputnik . Стрингер الصليب الأحمر: تجاهل القانون الدولي الإنساني في اليمن لا يحتمل

وأضافت: "فرق التحصين على أهبة الاستعداد في مديريات الحالي والمراوعة وحزم العدين، كي تبدأ صباحاً إعطاء اللقاح الفموي ضد الكوليرا لأكثر من 500 ألف شخص من الكبار والصغار، بفضل التمويل من البنك الدولي ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (جافي) ودعم كل الشركاء، بإمكاننا الآن أن ننقذ حياة الكثيرين".

وتأتي الحملة التي سينفذها نحو ثلاثة آلاف من العاملين الصحيين على مدى ثلاثة أيام، في ظل قلق أممي من موجة تفشي جديدة للكوليرا بعد انحسار الموجة الثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب تسببها في وفاة أكثر من 2300 حالة وإصابة نحو مليون شخص.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.