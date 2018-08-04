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11:06 04 أغسطس/ أب 2018
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    عناصر يمنية تقاتل بالقرب من الحديدة في اليمن

    بعد "مجزرة الحديدة"... رسالة سعودية لمجلس الأمن... و"حزب الله" يصدر بيانا

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أدان "حزب الله" اللبناني، ما وصفها بـ"المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مدينة الحديدة غرب اليمن.

    وقال الحزب، في بيان له "إننا في حزب الله إذ ندين بشدة هذه الجريمة النكراء، وندعو الدول الحرة في العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لإدانتها والوقوف بوجه مرتكبيها وفضح عدوانهم المتواصل على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات"، وذلك وفقا لقناة "المنار".

    مقاتلو أنصار الله
    © REUTERS
    اليمن... 45 قتيلا و76 جريحا جراء قصف على الحديدة
    وأضاف: إن "لجوء العدوان السعودي الأمريكي لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الأخلاقي المريع لهذا التحالف، كما يكشف عن فشله الذريع في الميدان أمام المقاومة اليمينة الشجاعة".

    وختم البيان بالقول: "إننا في حزب الله إذ نتقدم من القيادة اليمنية وذوي الشهداء بأسمى آيات العزاء والمواساة ندعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني الصابر بالنصر القريب بإذن الله".

    في هذه الأثناء، قدم رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، بالشكر للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله على وقوفه إلى جانب مظلومية الشعب اليمني. كما تحدث الحوثي عن الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنهما موقفين مشرفين، بينما رأى أن المندوب الكويتي في المجلس تحدث باسم السعودية.

    بدورها، أرسلت المملكة العربية السعودية، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، رسالة إلى مجلس الأمن، تعرض فيها أدلة على تورط جماعة "أنصار الله" في استهداف مستشفى الحديدة ومواقع مدنية أخرى، الخميس الماضي، بقذائف هاون، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الجماعة لنزع ترسانتها من الأسلحة وتطبيق القرارات ذات الصلة، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

    وكانت جماعة "أنصار الله" اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية بشن ضربات جوية استهدف مواقع مدنية في مدينة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وإصابة 76 آخرين.

    انظر أيضا:

    الإمارات تحمل " أنصار الله" مسؤولية حادثة الحديدة وتفشي الكوليرا
    سوريا تدين "مجزرة بشعة" على مشفى وسوق شعبي في ميناء الحديدة اليمني
    الأمم المتحدة: قصف مستشفى الثورة في الحديدة اليمنية أمر مروع
    اليمن... الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني تدين جريمتي الحديدة
    الحوثي: التحالف يتحدى مجلس الأمن بغاراته على الحديدة
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