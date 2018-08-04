رسالة إماراتية إلى ابن سلمان وابن زايد تطالب باستبدال "مجلس التعاون"

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة عاجلة بشأن قطر والتحالف العربي في اليمن.

ووجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة جاءت عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب: "يفترض أن يكون التحالف العربي بديلا عن مجلس التعاون الخليجي، والحاجة اليوم كما ترونها تقوم على التحالف وليس على التعاون في أحلك الظروف. التعاون في الراحات، ولكن التحالف في كل الأوقات".

يفترض ان يكون التحالف العربي بديلا عن مجلس التعاون الخليجي

والحاجة اليوم كما ترونها.تقوم على التحالف وليس على التعاون في احلك الظروف.التعاون في الراحات

ولكن التحالف في كل الاوقات.

رسالة الى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 3, 2018

وأضاف خلفان: "ثبت أن التحالف أصح عن التعاون أيها القادة"، ليتساءل بعدها: "ما الفائدة من دولة في التعاون الخليجي لا أجدها معي في السراء والضراء.. وأجد دولة في التحالف العربي معي في السراء والضراء.. أيهما أفضل؟".

تصور اليوم دولة كقطر عضو في مجلس التعاون..مهزلة سياسية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 3, 2018

واعتبر أن تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى "تحالف، سيكون نقلة نوعية سياسية وعسكرية واقتصادية"، مضيفا: "تصور اليوم دولة كقطر عضو في مجلس التعاون.. مهزلة سياسية، لكن في التحالف من يخرج يخرج ومن يبقى يبقى، والمسيرة مستمرة لخدمة أمننا القومي العربي"، حسب تعبيره.

ما الفائدة من دولة في التعاون لا اجدها معي في السراء والضراء..واجد دولة في التحالف معي في السراء والضراء..ايهما افضل ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 3, 2018

وقال نائب رئيس شرطة دبي: "اليوم السودان لنا أقرب حسا وتضحية وواقعا مليون مرة من قطر"، مختتما بقوله: "وقطر اللي نقول أهلنا يطعنوننا من كل صوب.. التحالف.. نعم.. مجلس التعاون لا.. والله إنه في الصالح العام".