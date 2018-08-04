"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إنها هاجمت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودي بطائرة مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لأنصار الله، أن "سلاح الجو المسير شن هجوما جويا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة قاصف1".

© REUTERS / KCNA الحوثيون يعلنون قصف قاعدة جوية سعودية بصواريخ بالستية

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر بسلاح الجو أن "الغارات على قاعدة الملك خالد الجوية استهدفت مربض الطائرات التي تنفذ هجمات عدوانية على اليمن".

وكانت "القوة الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 3 صواريخ باليستية متوسطة المدى على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، الشهر الماضي، استهدفت مركز القيادة ومرابض الطائرات ومدينة الطيارين". فيما قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن الصاروخ الباليستي استهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية، مؤكداً أن تلك الضربات تعتبر استباقية لكل تحضير لعمليات زحف قادمة من قبل التحالف.