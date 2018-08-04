"أنصار الله" تعلن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لأنصار الله، أن "سلاح الجو المسير شن هجوما جويا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة قاصف1".
وكانت "القوة الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 3 صواريخ باليستية متوسطة المدى على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، الشهر الماضي، استهدفت مركز القيادة ومرابض الطائرات ومدينة الطيارين". فيما قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن الصاروخ الباليستي استهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية، مؤكداً أن تلك الضربات تعتبر استباقية لكل تحضير لعمليات زحف قادمة من قبل التحالف.
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