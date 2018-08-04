إصابة 3 جنود من قوات الحزام الأمني بتفجير سيارة مفخخة في أبين جنوبي اليمن

أصيب ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في محافظة أبين جنوبي اليمن، مساء اليوم السبت، بانفجار سيارة ملغومة.

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القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن جنودا من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات "اشتبهوا في سيارة مركونة بجانب الطريق شرق مدينة مودية، وبعد الاقتراب منها اكتشفوا أنها ملغومة، وقاموا بتفجيرها"، مشيراً إلى إصابة ثلاثة جنود جراء تفجير السيارة التي يعتقد أن عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي قاموا بتفخيخها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.