بعد معارك مع "أنصار الله"… القوات المشتركة تقتحم مدينة الدريهمي التابعة للحديدة غربي اليمن

اقتحمت قوات الجيش اليمني المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، ظهر اليوم السبت، مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المشتركة اقتحمت اليوم، بإسناد مكثف من طيران ومروحيات التحالف، مدينة الدريهمي من الجهة الشمالية الغربية وسط معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الجماعة".



© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يعلنون استعادة مواقع قبالة منفذ علب الحدودي بين اليمن والسعودية

في الأثناء، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "مسلحي الجماعة نفذوا عملية استدراج للقوات المشتركة في أطراف مدينة الدريهمي، قُتل وأصيب خلالها أعداد كبيرة من المهاجمين".

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أسروا خلال العملية 35 مقاتلا من القوات المشتركة، وأعطبوا 4 مدرعات خلال المواجهات.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن قواته أحرزت تقدماً في معارك مع مسلحي "أنصار الله" في مديرية الدريهمي.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر":

حررت القوات أجزاءً واسعة من مركز مديرية الدريهمي بداية من المنتزه السياحي ومرورا بالمزارع المجاورة لمركز المديرية، وثكنات عسكرية كانت مليشيات الحوثي الإيرانية تتمترس فيها، وصولا إلى أطراف مدينة الدريهمي التي تشهد في هذه الأثناء عملية تمشيط أجزاء منها"، مؤكداً أن "القوات تواصل التقدم للسيطرة الكاملة على مركز مديرية الدريهمي وتخوض معاركاً شرسة في أطراف المدينة.

ولفت الموقع إلى أن مروحيات أباتشي هجومية "ساندت الهجوم بشكل فعال وقوي بدءاً من التمهيد الناري للهجوم وقطع خطوط امداد المليشيا وحتى استهداف المواقع الخلفية للمليشيا في أطراف المدينة".

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أطلقت، مؤخراً، عملية عسكرية واسعة بإسناد من التحالف العربي لاستكمال السيطرة على مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، ضمن عملية النصر الذهبي التي أعلنتها في 13 حزيران/ يونيو الماضي لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.