السعودية تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة جمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بينها وبين كندا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: "المملكة " تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

#وزارة_الخارجية: المملكة تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة و #كندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.#واس — واس (@spagov) August 5, 2018

وقالت الخارجية السعودية إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.