ثلاث مدن عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم... تعرف على القائمة الكاملة

سجلت مدينة عربية، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، خلال الـ24 الساعة الماضية.

واحتلت مدينة "البصرة" العراقية المرتبة الأولى في قائمة ضمت 15 منطقة ومدينة على مستوى العالم، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 49.4 مئوية.

© Sputnik . Sergey Mamontov درجة الحرارة العالية تودي بحياة رجل مرور في العراق

وبحسب نشرة "ويذر توداي" ، فقد ضمت القائمة عدة مدن عربية أخرى، وجاءت مدن "الكويت" و"مطربة" الكويتيتين في المرتبة الثانية والثالثة.

وسيطرت العراق على المراتب الأولى والـ7 والـ 8 والـ11 والـ13 بمدن "البصرة" و"العمارة" ومنطقة "مطار البصرة" ومدينة "الفاو" ومدينة "الناصرية".

وجاءت مدن "آبادان" و"صفي آباد دزفول" الإيرانيتين في المرتبة الـ5 والـ15، في حين احتلت مدينة "القسيم" السعودية المرتبة الـ12، على قائمة المدن الأعلى حرارة.

وسيطرت الكويت على المراتب الثانية والثالثة والسادسة والتاسعة والعاشرة والرابعة عشر بمدن الكويت ومطربة والعبدلي والجهراء الصليبية والصابرية.